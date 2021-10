Arte: Assisi, il 16 ottobre la presentazione dei restauri di tre tele del Museo diocesano

“Bellezze ritrovate”. È il titolo dell’evento che si terrà sabato prossimo, 16 ottobre, alle ore 17.30 nella Biblioteca diocesana (in via del Torrione) del Polo culturale della cattedrale di Assisi, durante il quale verranno presentati i restauri di tre tele custodite nella Sala Sermei del Museo diocesano e Cripta di San Rufino. Dopo l’introduzione storico-artistica di Paola Mercurelli Salari, direttrice della Rocca Albornoz-Museo nazionale del Ducato di Spoleto e del Tempietto sul Clitunno, direttrice del Museo del Palazzo Ducale di Gubbio, e di Elvio Lunghi, storico dell’arte e docente presso l’Università per Stranieri di Perugia, il restauratore Fernando Carmisano illustrerà, attraverso immagini video le fasi di restauro delle opere. Al temine dell’incontro – informa la diocesi – sarà possibile vedere, dal vivo, le tele situate all’interno del museo, guidati dagli stessi relatori.