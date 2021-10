Repubblica Dominicana: Salesiani, itinerario scolastico di formazione ecologica per circa 7mila allievi

Il Settore scuola Sìsalesiana (Ses) della presenza salesiana in Repubblica Dominicana ha lanciato, nei giorni scorsi, l’“Itinerario formativo del Movimento Ecologico Salesiano: Ecologia integrale, riflessione e azione per la cura della casa comune”, un documento basato sull’enciclica di Papa Francesco “Laudato Si’”, sulla cura e la protezione dell’ambiente. “Tale testo – riferisce Ans, l’agenzia salesiana – propone un itinerario educativo, da realizzarsi in un periodo di due anni di formazione, volto ad aiutare gli studenti a riflettere e a ragionare, affinché possano sviluppare una coscienza ecologica e adottare dei modi più sostenibili di relazionarsi con il Creato”. L’itinerario è rivolto ai club ecologici delle 15 scuole secondarie salesiane presenti in Repubblica Dominicana, e coinvolgerà in tal modo, in forma diretta, circa 7mila studenti. “Come salesiani non possiamo che assumere con coraggio la sfida della formazione da questa prospettiva, rinnovatrice e piena di speranza, consapevoli che le nuove generazioni sono molto preoccupate per la cura del pianeta che erediteranno da noi. Per questo accompagniamo i nostri ragazzi e ragazze nel generare iniziative di valore e insieme cambiamo le nostre abitudini per contribuire a guarire il mondo”, ha detto William Batista, responsabile del Settore Scuola Salesiana.