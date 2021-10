Diocesi: Chioggia, riparte domani il cammino “Shemà” per giovani under 30

“Un’esperienza comunitaria di Chiesa, in un luogo preciso, con un progetto trasversale che possa essere di completamento”. Così don Yacopo Tugnolo, direttore dell’Ufficio di Pastorale giovanile della diocesi di Chioggia, presenta la terza edizione di “Shemà”, il cammino nato in collaborazione con il monastero Cuore Immacolato di Maria delle Suore clarisse di Porto Viro.

Dedicata ai giovani dai 17/18 anni ai 30, è “una proposta che non sostituisce le attività parrocchiali”, precisa don Tugnolo. “La tematica scelta per quest’anno, dopo il primo anno con la scoperta di essere figli amati, e il secondo con la comprensione di essere chiamati, è la libertà nel rispondere alla chiamata vocazionale della vita”, prosegue il direttore della Pastorale giovanile, aggiungendo che “è sembrato una diretta conseguenza delle tematiche precedenti, e anche omaggio a Dante nel 700 anniversario della morte”. Il cammino, viene spiegato, si svilupperà tra Vangelo e Divina Commedia.

Gli incontri si terranno in presenza, presso il salone della Suore clarisse del monastero Cuore Immacolato di Maria di Porto Viro, dalle 21 alle 22.30, a partire da domani, venerdì 15 ottobre. “Ogni mese un relatore diverso, che prendendo spunto dalla Parola di Dio porterà la sua testimonianza”, conclude don Tugnolo, evidenziando che “sarà centrale il tempo dell’adorazione eucaristica, seguita dal ‘mandato’ per il mese”.