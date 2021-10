Cammino sinodale: Andria, l’apertura domenica 17 con la messa presieduta dal vescovo Mansi

Con la celebrazione eucaristica presieduta da Papa Francesco il 10 ottobre scorso ha preso ufficialmente il via il Sinodo dei vescovi. Domenica 17 ottobre inizia la fase diocesana con la quale entra nel vivo anche il cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia. In quella giornata, alle ore 19,30, la comunità ecclesiale di Andria, in comunione con le Chiese che sono in Italia, con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, mons. Luigi Mansi, nella chiesa cattedrale di Andria, darà inizio al cammino sinodale.