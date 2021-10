Cammino sinodale: Alba, sabato 16 ottobre per l’apertura 4 laboratori, una messa e la consegna della nuova lettera pastorale di mons. Brunetti

Chiese in Italia

Con una lettera e una locandina inviate a tutte le comunità ecclesiali, il vescovo di Alba, mons. Marco Brunetti, ha annunciato l’avvio del cammino sinodale nella diocesi albese. L’appuntamento è per sabato 16 ottobre, con quattro laboratori nei quali saranno illustrati i contenuti, gli scopi e le tappe del cammino che coinvolgerà tutte le Chiese locali.

A partire dalle ore 15 e fino alle 17, ci sarà un laboratorio per giovani presso il Seminario vescovile; un altro laboratorio verrà dedicato alle famiglie presso la Casa diocesana di Altavilla; i catechisti si raduneranno nel laboratorio della sala Ordet in Cristo Re; e gli operatori pastorali di Caritas, migranti, missioni e gruppi biblici presso l’Oratorio del duomo.

Alle 18 i quattro gruppi convergeranno nel Tempio San Paolo, dove mons. Brunetti presiederà la celebrazione eucaristica e consegnerà la sua nuova lettera pastorale dedicata proprio al cammino sinodale.