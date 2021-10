Famiglia: Telepace, al via la nuova stagione di “Schermi&Schermi”. Consigli sulle serie tv

Al via su Telepace la nuova stagione di “Schermi&Schermi”, la rubrica settimanale per accompagnare le famiglie nella scelta delle serie tv e dei film in uscita al cinema e sulle piattaforme digitali. Appuntamento ogni sabato, alle 18.10, e in replica la domenica (alle 14.45 e alle 20) e il lunedì (alle 23).

L’iniziativa è frutto della collaborazione con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei e con la Commissione nazionale valutazione film. Alla conduzione il segretario di quest’ultima realtà della Chiesa che è in Italia, Sergio Perugini, che in ciascuna puntata, nell’arco di una ventina di minuti, illustra le ultime uscite offrendo curiosità e spunti utili agli ascoltatori. Le parti hanno espresso soddisfazione per la ripresa del programma, a cura di Eugenio Bonanata, che ogni settimana viene diffuso attraverso il sito www.telepace.it e messo a disposizione delle emittenti del circuito televisivo cattolico Corallo. “Schermi&Schermi – afferma il direttore di Telepace, don Claudio Savio – è diventato un vero e proprio punto di riferimento per il nostro pubblico. Siamo particolarmente lieti di continuare a cooperare con gli amici della Cei con i quali abbiamo confermato la formula del programma rinnovando così la nostra missione comune al fianco delle famiglie anche per la prossima stagione. Aiutare gli adulti a orientarsi nella ricchissima offerta di film, serie e documentari – aggiunge – costituisce un servizio importante per l’educazione dei ragazzi che sono molto sensibili al consumo di contenuti audiovisivi”. “La rubrica – sottolinea Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei – coglie e rilancia l’impegno formativo ed educativo dell’Ufficio, attraverso la Commissione nazionale valutazione film. ‘Schermi&Schermi’, già nel titolo, coglie una sfumatura molto importante: non c’è una contrapposizione di idee e letture ma una coniugazione di prospettive che, seppur diverse, rimandano a un’unità di visione. Riteniamo che la rubrica possa sostenere questo percorso, certamente, impegnativo e non scontato, ma molto affascinante. Ringraziamo, dunque, Telepace per questa preziosa opportunità che permette di renderci prossimi alle famiglie e non solo, dando anche un’occasione per attualizzare il prezioso servizio delle Segnalazioni cinematografiche”.