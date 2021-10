Colombia: gioia e gratitudine per l’annuncio della prossima beatificazione di suor María Berenice Duque Hencker

(Foto: Conferenza episcopale colombiana)

Gratitudine al Signore, a Papa Francesco e alla Chiesa universale è stata espressa ieri da suor Efigenia Trujillo López, superiora generale della Comunità delle Piccole suore dell’Annunciazione, dopo l’annuncio della prossima beatificazione della suora colombiana María Berenice Duque Hencker, fondatrice della congregazione religiosa. “Ci riempie di grande gioia e speranza e anche è di buon auspicio perché continuiamo a camminare verso quel cammino di santità, che è il massimo per ogni battezzato”, ha detto la religiosa.

Suor Efigenia, in dialogo con l’Ufficio Comunicazione della Conferenza episcopale della Colombia (Cec), come riporta il sito della stessa Cec, ha evidenziato alcuni dei carismi che hanno caratterizzato suor Berenice e, tra questi, l’amore intimo per i poveri, gli emarginati e la ricerca della dignità delle donne rifiutate da tutti. Inoltre, ha osservato come attraverso la sua profonda vita contemplativa trovava una risposta per venire incontro ai bisogni dei più bisognosi. Infine, ha ricordato l’immenso amore che nutriva per Gesù Eucaristia, la Vergine e il mistero dell’Annunciazione, il Sacro Cuore di Gesù.

L’episcopato colombiano, una volta appresa la notizia, sottolinea che “ancora una volta una donna colombiana è elevata agli altari”, evidenziando il ruolo di tante donne e uomini non solo religiosi, religiose e sacerdoti, ma anche laici che hanno dato testimonianza della loro vita in Cristo, esempi che dovrebbero incoraggiare tutti nel cammino della santità.