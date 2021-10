Germania: lettera di mons. Bätzing ad Angela Merkel. “Grazie il servizio instancabile come cancelliere”

Il presidente della Conferenza episcopale tedesca, il vescovo del Limburgo, mons. Georg Bätzing, rende omaggio alla ancelliera uscente Angela Merkel. E in una lettera l’ha ringraziata per il suo “servizio instancabile come cancelliere della Repubblica federale di Germania”. Nella lettera si evidenzia la grande responsabilità che Merkel ha portato e plasmato in tanti anni “con lungimiranza e con impressionante assertività positiva”. Come cristiana, con un fondamento di valori cristiani, è stata in grado di “tenere sempre d’occhio le persone e la responsabilità globale del nostro Paese”, ha affermato Mons. Bätzing. “In tutti i nostri incontri ho notato un alto livello di apprezzamento, una sete di conoscenza e la ricerca di approcci comuni per risolvere i problemi del nostro Paese”, scrive il presule che ha ringraziato Merkel per “la partnership affidabile, specialmente quando si è trattato di questioni difficili”. Se la Germania è oggi – nonostante le sfide della migrazione dal 2015 e la pandemia – “stabile e con buone prospettive”, Bätzing ha sottolineato che “questo è anche grazie alle vostre azioni equilibrate, chiare e sagge. Potrebbe non essere stato facile per noi – ma sicuramente anche per voi – durante la pandemia, ma alla fine abbiamo sempre trovato buone soluzioni. I miei ringraziamenti per il vostro impegno nel nostro Paese si uniscono ai ringraziamenti per la vostra potenza visionaria”.