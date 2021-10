Diocesi: Asti, da domani la mostra diffusa “Confraternite e Compagnie”

Aprirà al pubblico domani, venerdì 15 ottobre, la mostra diffusa “Confraternite e Compagnie. Spirito di solidarietà e devozione ad Asti”. L’esposizione coinvolgerà il Museo diocesano San Giovanni (via Natta 36), il Museo d’arte sacra San Martino (piazza San Martino, ingresso dalla chiesa di San Martino) e la Confraternita di San Rocco (via Brofferio).

Come viene spiegato in una nota, “il percorso, insieme storico e artistico, prende spunto dall’analisi della documentazione prodotta dalle Compagnie e dalle Confraternite della città di Asti che hanno interagito per secoli con il tessuto religioso e sociale, contribuendo a vivacizzare il culto di molti santi e, soprattutto, venendo incontro in maniera tangibile ai ceti sociali più poveri ed emarginati”.