Honduras: vescovi, “recuperare la democrazia, non votare politici corrotti e legati al narcotraffico”

(Foto: Suyapa Medios)

“In questo momento storico, condividiamo la responsabilità collettiva di recuperare pienamente la democrazia; queste elezioni devono essere la migliore opportunità per farlo. Al di là della militanza politica cui molte persone aderiscono e al di là delle preferenze e simpatie personali, ci sta davanti il dovere morale, l’obbligo patriottico di recuperare lo Stato di diritto nel nostro Paese”. Lo sostiene la Conferenza episcopale dell’Honduras (Ceh), che ieri ha diffuso un messaggio in vista delle elezioni presidenziali e legislative del prossimo 28 novembre. Il pieno ripristino della democrazia nel Paese, dopo anni difficili, caratterizzati da una diffusa corruzione e dalle accuse di essere un “narco-Stato”, dopo che il fratello del presidente Juan Orlando Hernández era stato arrestato per narcotraffico.

Secondo i vescovi, il recupero della democrazia dipende tra tre condizioni, in particolare dalla “partecipazione del popolo sovrano”, a partire dal voto, dal comportamento dei partiti e dei leader politici e dall’atteggiamento delle autorità elettorali. Nel 2017 la vittoria di Hernández fu fortemente contestata.

L’invito rivolto alla popolazione è di “andare a votare, con responsabilità e libertà”, di superare “i sentimenti di indifferenza, apatia e scetticismo” e di scegliere “candidati onesti, responsabili, sensibili alla necessità del popolo” poiché l’Honduras non merita che venga dato il voto “a coloro che vogliono distruggerla”, a chi mette in atto brogli, a chi è legato “alla corruzione, al crimine organizzato e al narcotraffico”.

Ai partiti viene rivolto l’appello a “liberarsi dal clientelismo e dal ‘caudillismo’” e a privilegiare programmi e alleanze in vista di un “progetto comune di Nazione”. Ma un ruolo fondamentale, emerge dal messaggio, sarà giocato anche dal Consiglio nazionale elettorale, chiamato, dopo i dubbi della scorsa tornata, “a garantire la libertà e la trasparenza” del processo elettorale.