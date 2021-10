Diocesi: Verona, il 16 ottobre si presentano i risultati del progetto sugli “archivi ecclesiastici in rete”

“Memoria e trasmissione. Archivi ecclesiastici veronesi in rete” è un progetto promosso dalla siocesi di Verona, realizzato tra il 2018 e il 2021 con il sostegno di Fondazione Cariverona. Due le direttrici principali: la valorizzazione del patrimonio documentario dell’Archivio Storico siocesano e il censimento degli Archivi parrocchiali di tutta la diocesi. Le origini della progettazione e i risultati ottenuti saranno presentati il 16 ottobre, dalle 9.30 alle 13, in un convegno che si svolgerà nel Seminario diocesano di Verona.

Sul fronte della valorizzazione è stato creato un nuovo sito internet dell’Archivio storico e si è proceduto, grazie all’acquisto di uno scanner planetario alla digitalizzazione della documentazione del XVI secolo prodotta durante le visite apostoliche del vescovo di Verona, il card. Agostino Valier, operate per conto del pontefice nelle diocesi del Veneto, dell’Istria e della Dalmazia. L’Archivio storico ha inoltre partecipato agli eventi del festival Biblico, in particolare nel maggio 2021 presso il Santuario posto sul colle di San Leonardo sono state lette in pubblico alcune lettere di condannati a morte nei forti veronesi durante la Seconda guerra mondiale, lettere conservate nell’Archivio storico, che provengono dalle carte di don Carlo Signorato, sacerdote veronese che fu in prima linee nell’assistenza ai carcerati. Sul fronte delle parrocchie della diocesi, un gruppo di archivisti le ha visitate tutte operando un censimento di quanto è contenuto in ogni singolo archivio. Questa operazione ha permesso di conoscere le condizioni nelle quali si trovano gli archivi parrocchiali, sapere dove sono collocati, poter intervenire sulle situazioni più critiche per salvaguardare la conservazione della documentazione ed avviare progetti di riordinamento ed inventariazione.