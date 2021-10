Germania: Eva Maria Welskop-Deffaa eletta presidente dell’Associazione delle Caritas tedesche. È la prima volta per una donna

(photo caritas.de)

Eva Maria Welskop-Deffaa è stata eletta dall’assemblea dei delegati nuova presidente della Associazione delle Caritas tedesche. È la prima donna a guidare l’associazione che dà lavoro a 693.082 persone e coinvolge oltre 500mila volontari nelle 25.064 realtà legate alla Caritas sul territorio confederale, raggiungendo circa 13 milioni di persone ogni anno. Succede a Peter Neher, presidente per 18 anni. Welskop-Deffaa, classe 1959 e una formazione in economia, ha lavorato nel ministero federale degli affari familiari e nel consiglio federale di verdi; dal 2017, Welskop-Deffaa è membro del consiglio di presidenza della rete delle Caritas diocesane della Germania, responsabile delle politiche sociali e dell’agenda digitale. Appena eletta, la presidente, che entrerà in carica a metà novembre, ha ringraziato i delegati per la fiducia e si è detta “molto felice di poter scrivere il prossimo pezzo di storia di rinnovamento con l’associazione: alleviare e prevenire le difficoltà, questo è il nostro programma”. Welskop-Deffaa ha anche affermato che, essendo donne più dell’80% dei dipendenti della Caritas, “è giusto che a capo dell’associazione sia ora anche una donna”. “Aprire la strada a posizioni di leadership nella Chiesa per più donne è uno dei grandi temi del suo rinnovamento. Sono felice se potrà aiutare ad aprire le porte della Chiesa dall’interno”. Tra le tante espressioni di soddisfazione per questa elezione anche quella del presidente dei vescovi tedeschi Georg Bätzing: “La Caritas non è solo una parte della Chiesa, la Caritas è la Chiesa”.