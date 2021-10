Norvegia: attentato a Konsberg, 5 vittime e due feriti. L’autore è un danese di 37 anni. In mattinata conferenza stampa del capo della polizia

Cinque persone uccise e due ferite da un 37enne danese che vive a Konsberg, un comune a 80 chilometri a sud-est di Oslo. L’uomo, armato di arco e frecce intorno alle 18.15 di ieri in 30 minuti ha fatto una strage in un supermercato. L’uomo era già noto ai servizi di polizia. Gli agenti sono riusciti a fermarlo alle 18.47. Tra i feriti anche un agente. L’uomo è stato portato a Drammen per essere interrogato. La polizia ha rivelato le generalità sull’attentatore durante la notte, per “fermare le illazioni che circolavano sui social”. È “una situazione molto seria ed grave” secondo l’ispettore di polizia Øyvind Aas. Nella conferenza stampa tenuta ieri sera il primo ministro dimissionario Erna Solberg e il ministro della giustizia Monica Mæland hanno dichiarato di “non sapere se l’attacco sia motivato politicamente”. Questa mattina sarà il capo della polizia Ole Bredrup Sæverud che in conferenza stampa alle 10 darà ulteriori informazioni. In mattinata è prevista anche la presentazione della compagine del nuovo governo guidato da Jonas Gahr Støre che, secondo quanto riporta il quotidiano Aftenposten, ha espresso la sua “più profonda solidarietà alle persone colpite, alle loro famiglie e alla polizia, al personale sanitario e alle squadre di soccorso”.