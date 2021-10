Papa Francesco: udienza a Joe Biden in programma il 29 ottobre

(da New York) Il presidente americano Joe Biden e la first lady Jill Biden saranno ricevuti in udienza da Papa Francesco il prossimo 29 ottobre. Ad annunciarlo è una nota della Casa Bianca. In agenda la proposta di collaborare su temi quali “il rispetto della dignità umana, la fine della pandemia da Covid-19, la lotta alla crisi climatica e la cura dei poveri”, ha dichiarato l’addetto stampa della Casa Bianca Jen Psaki. Biden è il secondo presidente cattolico nella storia degli Stati Uniti e ha già incontrato Papa Francesco quando era vicepresidente nel 2016, dopo una conferenza in Vaticano sulle cellule staminali. L’udienza si terrà alla vigilia del vertice del G20 che si terrà a Roma il 30 e 31 ottobre. Biden parteciperà in presenza, prima di recarsi a Glasgow dove parteciperà alla 26ª Conferenza Onu sui cambiamenti climatici l’1 e il 2 novembre. Il 9 ottobre, il Papa aveva accolto, in un’udienza privata in Vaticano, la presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, mentre si trovava a Roma per un incontro preparatorio sul vertice sul clima a Glasgow. Pelosi, in una nota ufficiale, aveva dichiarato che era stato “un onore spirituale, personale e ufficiale” aver avuto incontrato Papa Francesco.