Comunicazione: Edizioni Messaggero Padova, dal 18 ottobre on line il nuovo sito. Al via un mese di promozioni per i lettori

Sarà on line dal 18 ottobre il nuovo sito web delle Edizioni Messaggero Padova (Emp) e per festeggiarlo dal 20 ottobre al 20 novembre la casa editrice propone a tutti gli appassionati di libri una speciale promozione con il 20% di sconto sui 100 migliori titoli. Il restyling del portale edizionimessaggero.it offrirà ai lettori un’esperienza di navigazione responsive compatibile con tutti i tipi di dispositivi desktop e mobile, con una nuova veste grafica e l’implementazione di alcune funzioni del portale, in particolare quella di e-commerce.

Storica casa editrice italiana – è del 1885 il primo volume pubblicato, ma le sue pubblicazioni divennero ricorrenti dal 1923 – le Edizioni Messaggero Padova sono il settore librario della Messaggero di sant’Antonio Editrice che pubblica da 123 anni il “Messaggero di sant’Antonio”, mensile diffuso in tutto il mondo con le sue diverse edizioni in varie lingue, e il “Messaggero dei ragazzi”. Se fino agli anni Cinquanta del secolo scorso le pubblicazioni di Emp erano soprattutto di carattere agiografico antoniano e di narrativa religiosa, negli anni successivi Emp ampliò sempre più il catalogo percorrendo nuove strade. Oggi l’Emp sforna ogni anno circa un’ottantina di novità, senza contare ristampe e nuove edizioni e vanta un catalogo di libri disponibili che si avvicina ai 2mila volumi.

Accanto ai tradizionali settori in cui si divide il catalogo (Bibbia, teologia, liturgia, spiritualità, francescanesimo), importanti sono le collane riguardanti attualità, ragazzi e grafologia. Ogni settore si suddivide in varie collane che offrono ai diversi argomenti approcci più scientifici o divulgativi, a seconda del pubblico a cui si rivolgono. La collana “Sophia”, strettamente teologica, è in collaborazione con la Facoltà teologica del Triveneto. L’Emp pubblica anche la rivista bimestrale di divulgazione teologica “Credere oggi”.

Altra punta di diamante del catalogo sono i fumetti d’autore, per ragazzi e adulti, con biografie illustrate tratte principalmente dal “Messaggero dei ragazzi”, il mensile francescano che dal suo esordio, nel 1963, vide nelle strisce illustrate, dal linguaggio immediato e di sicuro appeal per i giovanissimi, uno dei principali strumenti formativi e informativi del giornale. Tra le “matite” di Emp si annoverano Dino Battaglia, che firmò “Frate Francesco e i suoi fioretti”, giunto alla sua seconda edizione a 30 anni dalla prima pubblicazione, e “Antonio di Padova. Un santo per gli uomini”, seconda edizione a 25 anni dalla prima, ormai entrati tra i classici della storia del fumetto; Maurilio Tavormina, in arte Tavo, vincitore nel 2016 del Premio “Fede a Strisce” al Cartoon Club di Rimini con il libro per ragazzi “Il saio del Santo”; Luca Salvagno, che ha firmato, tra gli altri titoli, “Odorico da Pordenone. Le nuove e meravigliose cose straniere, graphic novel” dalla narrazione scenografica sul beato Odorico, una sorta di “Marco Polo col saio”.