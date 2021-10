Economia civile: nel fine settimana le Giornate di Bertinoro su “Generazioni. La sfida della sostenibilità integrale”

Sono in programma il 15 e il 16 ottobre prossimi “Le Giornate di Bertinoro per l’economia civile”. La XXI edizione dell’appuntamento promosso dall’Associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e delle organizzazioni non profit (Aiccon), sarà quest’anno in formato ibrido, online e in presenza dal Palacongressi di Rimini.

Sono già oltre 1.000 gli iscritti online per seguire l’evento in diretta streaming e saranno circa 100 i partecipanti che assisteranno in presenza alle Giornate dedicate al tema “Generazioni. La sfida della sostenibilità integrale”. Previste conversazioni, riflessioni, relazioni e anteprime di dati per “esplorare e promuovere questa prospettiva – spiega una nota – interrogandosi sul senso dell’agire e riflettendo sui dilemmi etici che stanno alla base di una nuova visione di sviluppo”. Come ha sottolineato Stefano Granata, presidente Aiccon: “Parlare di sostenibilità integrale è per noi l’occasione per ribadire che il Terzo pilastro di questo Paese è convintamente impegnato nel rendere le transizioni che stiamo vivendo come una grande opportunità per lo sviluppo umano e non solo per la crescita economica”. “Tutte le sessioni – ha evidenziato Paolo Venturi, direttore dell’Aiccon – contengono lo stesso suggerimento e la stessa provocazione: il fattore comunitario e quello antropologico sono una risorsa per l’innovazione non un vincolo. Occorre però cambiare prospettiva uscendo da una visione duale Stato-Mercato”.

All’appuntamento di Rimini parteciperanno oltre 30 relatori, in 7 sessioni e 3 talk di approfondimento. Due le anteprime di presentazioni a cura di Istat e Ipsos Italia. All’apertura interverrà Muhammad Yunus, Premio Nobel per la pace nel 2006.