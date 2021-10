Cammino sinodale: Cefalù, domenica in cattedrale l’apertura della seconda fase diocesana

La seconda fase del Sinodo diocesano della Chiesa di Cefalù coinciderà con la fase diocesana del cammino sinodale della Chiesa italiana che si aprirà domenica 17 ottobre. Per questo motivo il vescovo Giuseppe Marciante ha convocato per le 17 le comunità parrocchiali, i sacerdoti, i consacrati e gli operatori pastorali presso la basilica cattedrale per un momento di riflessione a partire dalla nuova lettera pastorale e per la celebrazione eucaristica.

“Per la Chiesa di Cefalù – spiega una nota – sarà l’anno dell’ascolto attraverso la consultazione di tutto il Popolo di Dio in modo capillare: sia le realtà ecclesiali (parrocchie, associazioni, movimenti, organismi di partecipazione) che le comunità civili (amministrazioni locali, assemblee cittadine, mondo della scuola e dello sport, giovani, adulti e anziani)”. A fare da filo conduttore di questa seconda fase, il versetto dell’icona biblica “Arde il nostro cuore mentre ci parli” (Lc 24,32b). “Un percorso lungo un anno – viene precisato – che si concluderà con l’elezione dei sinodali parrocchiali che poi nella terza e ultima fase parteciperanno alle Assemblee sinodali”.