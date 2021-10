Sinodo: card. Bassetti alla diocesi di Perugia, “prepariamoci a questo tempo di grazia”

“Prepariamoci con la preghiera e con piena disponibilità d’animo a questo tempo di grazia che si apre dinanzi a noi. La Vergine Maria e i Santi Patroni ci sostengano perché possiamo annunciare con nuova forza il Vangelo di Gesù, verità e vita”. A scriverlo è il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente deella Cei, nella sua lettera-convocazione per la celebrazione eucaristica d’inizio del cammino sinodale, a livello diocesano, in programma domenica 17 ottobre, alle ore 18, nella cattedrale di San Lorenzo. Celebrazione che sarà presieduta dal cardinale Bassetti insieme al vescovo ausiliare mons. Marco Salvi, con i vicari episcopali delle sette zone pastorali, parroci e sacerdoti diocesani e religiosi. “Il tempo del cammino sinodale abbraccerà i prossimi quattro anni – ricorda il cardinale –, con spazi di consultazione, di reciproco ascolto e di riflessione sulla vita delle nostre comunità, alla luce di quanto lo Spirito vorrà suggerire. Tale percorso culminerà, nel 2025, con un evento assembleare nazionale”. Nei mesi di ottobre e novembre – informa la diocesi – si terranno a Perugia due eventi di carattere teologico in cui verrà posta l’attenzione sul significato di “Sinodo della Chiesa universale (2021-2023)” e di “Cammino sinodale della Chiesa italiana (2021-2025)”. Giovedì 21 ottobre, alle ore 21, presso il Salone parrocchiale del nuovo complesso “San Giovanni Paolo II” di Prepo, si terrà l’incontro dal titolo: “Tra Sinodo e cammino sinodale”, con relatori padre Giulio Michelini (Ofm), preside dell’Istituto Teologico di Assisi (ITA) e responsabile del SAB, e don Alberto Gildoni, cancelliere vescovile di Città di Castello e docente di Diritto Canonico presso l’ITA. Venerdì 19 novembre, alle ore 19.30, presso la Sala dei Notari del Palazzo comunale dei Priori, si svolgerà l’incontro sul “Fondamento biblico della sinodalità”, con relatori il cardinale Bassetti e don Aldo Martin, rettore del Seminario diocesano di Vicenza e docente di Sacra scrittura, che presenterà il suo libro “Sinodalità. Il fondamento biblico del camminare insieme”, con la prefazione del cardinale Pietro Parolin (Ed. Queriniana, 2021).