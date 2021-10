Brasile: anno giubilare per i settant’anni della Cnbb. Dom Oliveira de Azevedo, “fare memoria osando nuove risposte nella missione”

(Foto: Cnbb)

La Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) compie 69 anni e avvia da oggi un anno di celebrazioni per il proprio settantesimo anniversario. Lo annuncia in un video dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente della Cnbb e arcivescovo di Belo Horizonte. “Siamo segno profetico della comunione dei vescovi del Brasile, uniti a Papa Francesco nella missione di portare il nostro contributo, affinché il popolo di Dio sperimenti la fede cristiana cattolica, testimoniando autenticamente il Vangelo della vita. Siamo invitati a celebrare, in comunione e partecipazione, un anno giubilare, rivisitando questa storia di fatti rilevanti e personaggi ammirabili, rafforzando, osando nuove risposte nella missione, facendo nuovi passi e nuove realizzazioni”.

L’anno giubilare, secondo il presidente della Cnbb, sarà un’occasione per approfondire e osare “nuove risposte al compito di investire in una Chiesa sinodale, effettivamente di comunione e partecipazione, feconda nella missione”. Anche se non è ancora messo a punto un calendario definitivo delle celebrazioni, l’arcivescovo incoraggia a ricordare questo anniversario “in molti modi e creativamente, nelle varie dimensioni della vita ecclesiale, fino al 14 ottobre 2022. Creata il 14 ottobre 1952, la Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile prese avvio dal desiderio di una maggiore articolazione della Chiesa in Brasile e dalla mobilitazione di dom Helder Câmara, allora vescovo ausiliare di Rio de Janeiro, che presentò il progetto in Vaticano all’allora sostituto in Segreteria di Stato, mons. Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI.