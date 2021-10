Scuola: il Cip promuove per gli studenti disabili corsi di orientamento ed avviamento alla pratica sportiva paralimpica

(foto Comitato Italiano Paralimpico)

Il Cip, Comitato italiano paralimpico, promuove per l’anno scolastico 2021/2022, il progetto “Lo sport paralimpico va a scuola”, una serie di corsi che vogliono creare un raccordo fra le realtà sportive del territorio e le scuole. Verranno messi a disposizione di associazioni e società sportive paralimpiche, 150mila euro complessivi per lo svolgimento di corsi di orientamento ed avviamento alla pratica sportiva paralimpica, rivolti ad alunni e studenti con disabilità frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, nel periodo che va da ottobre 2021 a giugno 2022. Sul sito del Cip si spiga come questo progetto voglia servire per incoraggiare l’avvicinamento di bambini e adolescenti con disabilità, alla pratica di attività motorie fisiche e sportive paralimpiche. Gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione all’indirizzo protocollo@pec.comitatoparalimpico.it, mentre tutte le informazioni sono consultabili di seguito “Lo sport paralimpico va a scuola”.