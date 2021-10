Diocesi: Torino, sabato convegno “Oltre la pandemia: le prospettive per la salute mentale” con don Angelelli

“Oltre la pandemia: le prospettive per la salute mentale”. Questo il tema del convegno in programma sabato 16 ottobre a Torino. Promossa dagli Uffici Pastorali Caritas e Salute dell’arcidiocesi e dal Tavolo diocesano salute mentale, l’iniziativa sarà ospitata dalle 8.30 al centro congressi Santo Volto. Dopo l’introduzione di don Paolo Fini, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute, interverranno Maria Teresa Fenoglio, docente di Psicologia dell’emergenza all’Università di Torino e, in collegamento, don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della salute della Cei. Seguirà la tavola rotonda sulle “Prospettive per la salute mentale” con contributi riguardanti i Servizi territoriali di salute mentale, le persone con disagio psichico, i giovani e le famiglie, chi ha vissuto il Covid, i Senza dimora e il mondo delle dipendenze.

Gli obiettivi del convegno, spiegano i promotori, sono di “stimolare l’attenzione sul tema delle fragilità mentali affinché nessuno sia escluso o emarginato dalla comunità; stimolare una attenzione pastorale e spirituale sul tema della fragilità mentale; promuovere la salute mentale in tutti i suoi aspetti; contribuire ad abbattere pregiudizi e disinformazione”.