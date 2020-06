Giornata internazionale del bambino: Consiglio d’Europa a difesa dei diritti dei minori nell’ambiente digitale

In occasione della Giornata internazionale del bambino che si celebra oggi, il Consiglio d’Europa pubblica uno strumento sui diritti dei minori nell’ambiente digitale rivolto proprio ai più giovani. L’opuscolo presenta “i diritti chiave che i bambini hanno nell’ambiente digitale e che possono rivendicare da governi, scuole, imprese e altre parti interessate e indica le possibili azioni che gli adulti devono adottare per garantire che i bambini rimangano al sicuro quando utilizzano la tecnologia digitale”. I contenuti e la presentazione grafica di questo strumento, scaricabile per ora in inglese, sono stati realizzati in collaborazione con un gruppo di bambini. Il Consiglio annuncia inoltre la pubblicazione di altri strumenti relativi ai diritti e alle tutele del bambino nell’ambiente digitale per i prossimi mesi: una “guida alla genitorialità digitale” e un manuale per i politici sui diritti del bambino nell’ambiente digitale.