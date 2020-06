Diocesi: Carpi, dal 3 giugno le celebrazioni in vista della memoria liturgica del beato Odoardo Focherini

Il 6 giugno ricorre la memoria liturgica del beato Odoardo Focherini, nel 75° anniversario del martirio. Diversi i momenti e i luoghi delle celebrazioni per favorire la partecipazione rispettando le limitazioni a eventi e assembramenti. “È stata una grazia non comune”, il tema scelto per i momenti di preghiera. Nei giorni del 3 e del 4 giugno, alle 18, nella Cittadella della Carità, è prevista la recita dei Vespri, a cura della Caritas diocesana e dell’Azione Cattolica. Venerdì 5 giugno, alle 19.30, invece, nella cattedrale di Carpi, la veglia di preghiera presieduta dall’amministratore apostolico, mons. Erio Castellucci. L’indomani, sabato 6 giugno, saranno celebrate Messe in tutte le parrocchie della diocesi, nella memoria liturgica del beato Odoardo Focherini. In particolare, alle 18.30, nel duomo di Mirandola, celebrerà il vicario generale, mons. Ermenegildo Manicardi. Infine, domenica 7 giugno, alle 18, la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Castellucci.

Per le limitazioni alle presenze, le celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming a cura dell’Ufficio diocesano delle comunicazioni sociali tramite il sito, il canale Youtube e la pagina Facebook.