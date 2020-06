Coronavirus Covid-19: Oms, Africa a quota 144mila contagi e oltre 4mila decessi. Pandemia avanza in Sud Africa, Algeria, Egitto, Nigeria

In Africa il Covid-19 continua a diffondersi. L’Organizzazione mondiale della sanità per la regione africana nei dati di oggi riferisce di 144.702 casi confermati e 4.149 morti dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati 2.900 i nuovi casi. Con il passare del tempo cresce la velocità di diffusione. Se quattro Paesi non hanno ancora registrato decessi (Eritrea, Mozambico, Uganda, Ruanda), là dove il virus era già più diffuso, in 10 giorni i contagi sono quasi raddoppiati: in Sud Africa ci sono oggi oltre 32mila casi e 680 decessi, quasi quanti in Algeria dove i casi sono 9.394 ma i decessi 653. Il numero record di decessi è sempre dell’Egitto (913 decessi con 23.449 contagi). A tre cifre anche i morti in Nigeria (287 con 10.162 contagi), Sudan (con 262 morti e 4.800 contagiati), Marocco (205 decessi e 7.783 contagiati) e Cameroun (191 decessi con 5.904 contagiati). Sempre secondo i dati Oms sarebbero oltre 61mila i guariti.