Pace e disarmo: Marcia PerugiAssisi, domani mobilitazione popolare on line

Una mobilitazione popolare contro la produzione e il commercio di armi, per chiedere insieme a Papa Francesco che almeno in questo momento si smetta di spendere soldi per le armi e la guerra. Con questo spirito domani, martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, i promotori della Marcia PerugiAssisi organizzano un incontro online dei “Costruttori di pace” sulla piattaforma Zoom e Facebook, a partire dalle 17. All’incontro interverranno giovani, studenti, volontari, insegnanti, amministratori locali, esponenti laici e religiosi di diverse istituzioni, organizzazioni e associazioni, giornalisti e artisti. “Il 2 giugno − spiega Flavio Lotti, coordinatore della Marcia PerugiAssisi −, riuniti attorno ai grandi valori della nostra Costituzione, vogliamo riflettere insieme sulle cose che dobbiamo fare, come cittadini e come popolo, per affrontare non solo le conseguenze del Coronavirus ma anche i grandi problemi che stanno investendo il nostro Paese e il resto del mondo. Problemi molto concreti, non idealistici o ideologici. Problemi che coinvolgono miliardi di persone dentro e fuori il nostro Paese e richiedono scelte e atteggiamenti altrettanto concreti”. Oggi più che mai, continua Lotti, sentiamo l’urgenza di “prenderci cura gli uni degli altri e del pianeta e investire sulla sicurezza umana; costruire l’economia della cura e del bene comune; investire sui giovani e realizzare un nuovo patto educativo”. L’incontro del 2 giugno è un altro passo verso la Marcia PerugiAssisi che si svolgerà domenica 11 ottobre 2020.