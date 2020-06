Diocesi: Caritas Fabriano, inaugurata la nuova sede. Il vescovo Massara, “luogo di ascolto e di incontro”

Inaugurata ieri, a Fabriano, la nuova sede della Caritas diocesana di Fabriano-Matelica. “Un luogo di ascolto, di incontro, di sostegno per intercettare i reali bisogni dei poveri del territorio”, ha evidenziato l’amministratore apostolico della diocesi, mons. Francesco Massara, mentre benediceva la nuova struttura di 400 mq., consapevole che “quello che abbiamo di fronte sarà un terremoto ben più forte di quello naturale del 2016 e di cui ancora portiamo le ferite”. Dal presule un appello alle istituzioni, alla Chiesa del territorio, alla Caritas in particolare, ma anche alle forze dell’ordine, per monitorare le urgenze del territorio. “Stanno emergendo tante povertà, anche nascoste – ha ricordato il vescovo –, ed è nostro compito individuare le situazioni di disagio per offrire un luogo di recupero dell’umano e di aiuto concreto”.

La nuova struttura è un complesso di due stabili, uno dei quali presenta un centro di ascolto, una sala di formazione, un punto di ritrovo per riunioni, uffici amministrativi, direzione e servizio civile, mentre nel piano sottostante è in via di allestimento un emporio della solidarietà, dove i più bisognosi possono trovare dai generi alimentari di prima necessità ad articoli di igiene e pulizia. Un’altra palazzina ospita una cucina e un salone per laboratori ed idee all’insegna della creatività. “Al momento possiamo assicurare l’attivazione di un corso di cucito, uno probabile di cucina e un progetto in fieri di agricoltura sociale”, ha sottolineato il direttore della Caritas, don Marco Strona.