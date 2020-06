Coronavirus Covid-19: il grazie del Celam al Papa per le parole sull’Amazzonia. “Messaggio fondamentale in difesa della persona”

“Santo Padre, la ringrazio per il messaggio che ci ha dato oggi dopo il Regina Coeli, per aver pensato all’Amazzonia e per aver fatto riflettere gli altri su questa vasta regione del Sud America. Molti, molti indigeni stanno morendo per il coronavirus in Perù, Colombia e Brasile”. Il presidente del Consiglio episcopale latinoamericano, mons. Miguel Cabrejos, arcivescovo di Trujillo (Perù) si rivolge così a Papa Francesco, che ieri ha ricordato la sofferenza dell’Amazzonia nell’ambito dell’attuale pandemia. “La ringraziamo per il suo messaggio fondamentale nella difesa della persona. Prima la salute, poi l’economia, come ha detto: gli esseri umani sono il tempio dello Spirito Santo, l’economia no – prosegue il presidente del Celam. Colgo anche l’occasione per ringraziarla per aver promosso l’organismo ecclesiale-episcopale panamazzonico, che sarà di grande beneficio in questo momento e per tutto ciò che sta accadendo in Amazzonia. Grazie, Santo Padre”.