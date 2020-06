Arte: Fondazione Lercaro, una call per l’esposizione delle opere di artisti under 30

La Raccolta Lercaro ha deciso di riconvertire la programmazione prevista per i prossimi mesi per mettere a disposizione di tre giovani artisti alcuni dei propri spazi espositivi da trasformare in atelier. Dalla vicinanza con il Nuovo Forno del Pane attivo presso il Mambo-Museo d’Arte Moderna di Bologna nasce il progetto “Impronte”, uno spazio creativo che vuole diventare “terreno di incontro e di dialogo sulle tematiche del sacro inteso come interrogativo di senso sull’esistenza”. Il bando è rivolto a giovani artisti under 30, iscritti o diplomati presso Accademie e Scuole d’arte italiane o comunque professionisti, su libera candidatura. La selezione individuerà tre partecipanti, che saranno chiamati a realizzare un’opera originale sul tema “Libertà e responsabilità. L’uomo di fronte alle sfide della vita”. Le opere potranno essere realizzate attraverso i linguaggi e i materiali contemporanei a ciascuno più consoni (scultura, pittura, grafica, video-art…). Per partecipare alla selezione, occorre inviare le candidature a segreteria@raccoltalercaro.it oppure spedire a mezzo posta a Raccolta Lercaro, via Riva di Reno 57 – 40122 Bologna. Le domande verranno raccolte da oggi, 1° giugno, al 30 agosto 2020. Due le fasi delle selezioni. Nella prima settimana di settembre 2020, il team curatoriale procederà a una pre-selezione dei candidati sulla base della documentazione ricevuta e secondo i criteri specificati in “criteri di selezione”. Nella seconda settimana di settembre, gli artisti selezionati verranno invitati a un colloquio personale al fine di individuare i tre giovani vincitori del bando. Ai tre selezionati verrà data comunicazione ufficiale entro il 16 settembre 2020.