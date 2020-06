Diplomazia: Sioi, master in preparazione al concorso per la carriera diplomatica

Partirà in settembre la 51ma edizione del master in Studi diplomatici per la preparazione al concorso per la carriera diplomatica della Sioi, la più antica Scuola di formazione per diplomatici. Il master si svolgerà da settembre a dicembre 2020 in modalità online web live con la possibilità di interazione tra partecipanti e docenti. Dal mese di gennaio, invece, la didattica proseguirà in modalità blended online e in presenza con incontri in Sioi a carattere non obbligatorio. La frequenza è di tre giorni alla settimana e prevede 600 ore di didattica e almeno 1.000 ore di studio individuale. Sono previste prove scritte di simulazione del concorso con correzioni individuali e valutazione da parte del docente di riferimento. Saranno, inoltre, organizzate lezioni di preparazione alle prove attitudinali e proposte esercitazioni a supporto dello studio individuale. Le prove di selezione al master, previste dal 30 giugno all’8 luglio 2020, sono aperte ai laureati e ai laureandi che conseguiranno il titolo entro il mese di aprile 2021, in una delle lauree magistrali o vecchio ordinamento, previste dal regolamento di ammissione alla carriera diplomatica (www.esteri.it). Al master saranno ammessi i candidati che avranno superato una selezione articolata in: valutazione dei curricula vitae et studiorum; colloquio sull’attualità internazionale e motivazionale; colloquio in lingua inglese. Per informazioni: https://www.sioi.org/attivita/formazione-internazionale-master-corsi/master-in-studi-diplomatici/. Ufficio formazione Sioi 0039 6 69297851/38, mail formint@sioi.org