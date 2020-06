Coronavirus Covid-19: in America Latina e Caraibi superato il milione di contagi, con più di 50mila morti

(Foto ANSA/SIR)

Il numero di persone contagiate nell’area dell’America Latina e dei Caraibi ha superato il milione. Secondo la ricognizione del Sir, sulla base dei dati ufficiali aggiornati alla fine del 31 maggio, infatti i positivi sono 1.023.335, con 51.623 morti. Il fine settimana ha visto continuare l’espansione dei contagi in Brasile (514.992 contagiati e 29.341 vittime) e Perù (164.476 e 4.506). Seguono Cile (99.688 e 1.054), Messico (90.664 e 9.930), Ecuador (39.098 e 3.358), Colombia (28.236 e 890), Repubblica Dominicana, (17.282 e 502), Argentina (16.851 e 539).

Aumenta il contagio anche nella regione della Panamazzonia. Secondo i dati più aggiornati forniti dalla Repam e risalenti a venerdì 29 maggio, i contagi erano 155.592 e i morti 7.449, con oltre 700 etnie ormai coinvolte nel contagio. Vale la pena di ricordare che i dati ufficiali sono contestati in molti Paesi e con ogni probabilità sottostimati, a causa dei pochi tamponi, delle condizioni di mancanza di servizi sanitari e isolamento di territori periferici, o anche per motivazioni politiche.