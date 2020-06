Festa della Repubblica: oggi webinar Cerses e Argomenti2000, “Quali valori per il futuro del Paese e dell’Europa”

In preparazione alla Festa della Repubblica, oggi alle 18.30 il Cerses e Argomenti2000, “associazione di amicizia politica” che riunisce, attraverso una rete di circoli e associazioni locali, persone dell’area cattolica impegnate nell’ambito sociale e politico, promuovono un webinar che ha per tema “Quali valori per il futuro del Paese e dell’Europa”. Aiuteranno nella riflessione Agnese Moro, Matteo Truffelli (presidente dell’Azione Cattolica italiana), Nicola Antonetti (presidente dell’Istituto Luigi Sturzo), Giulio Conticelli (vicepresidente della Fondazione La Pira) e David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. “Alla base del confronto, la necessità di ripartire dal tessuto sociale, dai valori che lo sostengono; come nella ricostruzione postbellica – spiega una nota – è necessario mobilitare in un patto civico le forze vive della società. Allora i cattolici svolsero un ruolo importante, decisivo nell’accreditare l’idea stessa di democrazia. Oggi il ritorno alla normalità passa anche dalla capacità di mettere in campo le migliori risorse dell’intera società su una visione di futuro che vede il Paese proiettato nella prospettiva europea”. Sarà possibile assistere al webinar collegandosi al canale YouTube del “Cerses nazionale”.