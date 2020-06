Coronavirus Covid-19: Ass. Pro Terra Sancta, la Cei finanzia due ospedali cattolici a Gerusalemme e Betlemme

La Cei ha disposto il finanziamento di circa 30.000 euro per l’Ospedale S. Joseph di Gerusalemme Est e circa 30.000 euro per l’Ospedale Basr di Betlemme per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. A darne notizia è l’associazione Pro Terra Sancta promotrice del progetto accolto e finanziato dalla Cei. L’obiettivo comune di Cei e Associazione Pro Terra Sancta è quello di dotare le due strutture di dispositivi di protezione e strumenti terapeutici basilari. “Gli ospedali – spiegano dall’Associazione – hanno un continuo bisogno di supporto (non solo economico). Il St. Joseph è stato fondato nel 1954. È l’unico ospedale cattolico di Gerusalemme Est e serve la popolazione di Gerusalemme e della Cisgiordania. È considerato da tutti un ospedale di riferimento per le cure specialistiche. Il Basr è un’organizzazione non governativa senza scopo di lucro. È riconosciuto per i servizi medici, chirurgici e riabilitativi specializzati, con particolare attenzione alle persone con disabilità. L’ospedale Basr ha iniziato a operare a Betlemme nel 2000, con il sostegno della chiesa locale. All’interno di quei reparti il personale sanitario sarà più protetto e i malati saranno più sicuri grazie al comune sforzo di tutti gli attori in gioco”.