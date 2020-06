Turismo: Coldiretti, per il 2 giugno “calo di presenze dell’80% negli agriturismi nel primo ponte di primavera”

“Un calo delle presenze dell’80% in agriturismo per il ponte del 2 giugno, che è la prima occasione per fare una scampagnata nel verde, anche se solo in Regione”. È la stima di Coldiretti rispetto allo scorso anno sulla base delle prenotazioni indicate da Terranostra, in occasione del ponte della Festa della Repubblica. “La ripresa procede con grande rilento anche per il turismo nelle campagne con grandi difficoltà per l’offerta di alloggio – sottolinea l’associazione –, mentre l’attività di ristorazione è ridotta al minimo, anche se gli agriturismi sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche”. Coldiretti indica il ventaglio di proposte negli agriturismi con “distanziamento naturale, sicurezza e intraprendenza”. Ricordando che “l’Italia è leader mondiale nel turismo rurale con 24mila strutture agrituristiche diffuse lungo tutta la Penisola”, l’associazione sostiene che “senza una decisa svolta l’agriturismo rischia di perdere un miliardo di euro nel corso del 2020”. “A pesare è il calo della domanda interna in attesa dell’apertura agli sconfinamenti tra regioni il 3 giugno ma anche il crollo del turismo internazionale con gli stranieri che rappresentano il 59% dei pernottamenti complessivi nelle campagne”.