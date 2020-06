Coronavirus Covid-19: Prato, studenti dell’istituto Marconi donano 850 euro all’Emporio della solidarietà

Ottocentocinquanta euro. È la cifra che gli studenti della quinta B dell’istituto Marconi hanno donato all’Emporio della Solidarietà di Prato. Una donazione frutto di un progetto nato dalla volontà degli studenti di raccogliere fondi per aiutare economicamente i compagni di classe che avrebbero avuto difficoltà ad andare in gita scolastica. “A seguito dell’emergenza sanitaria i viaggi di istruzione sono stati però sospesi – hanno raccontato alcuni studenti –, allora assieme ai nostri compagni abbiamo deciso di devolvere questi fondi all’Emporio”. Così i ragazzi, accompagnati dai docenti, si sono recati nei locali dell’Emporio in via del Seminario per consegnare la cifra raccolta nella mani della direttrice della Caritas diocesana, Idalia Venco. Su invito dei ragazzi, all’iniziativa era presente il vescovo Giovanni Nerbini. “Questo gesto deve essere considerato come un esempio per tutti noi adulti – ha commentato il presule –, affinché non venga mai a mancare quella solidarietà che costruisce sempre, al di là delle leggi, una società stabile e sicura”. La direttrice Venco ha ringraziato i giovani per questo “contributo importante che ci consentirà di acquistare e mettere in scaffale prodotti che generalmente non vengono donati”.

Il progetto è partito, per volontà degli studenti, lo scorso anno. Per l’occasione gli alunni avevano fatto alcuni lavori interni alla scuola, come imbiancatura e realizzazione di una parete di cartongesso. L’istituto ha così riconosciuto un contributo agli studenti per questi interventi. Somma che ha permesso anche a chi non aveva la disponibilità di andare in gita scolastica. Quest’anno, i ragazzi invece si sono reinventati pizzaioli e hanno organizzato una cena benefica nei locali della parrocchia di San Bartolomeo.