Diocesi: Acireale, il 6 giugno la festa dei maturandi in diretta streaming

La diocesi di Acireale, anche quest’anno, riunirà, pur se in modo virtuale, i giovani che a breve si troveranno ad affrontare gli esami di maturità. Il Servizio diocesano per la Pastorale giovanile, in collaborazione con l’ufficio di Pastorale scolastica e dell’Insegnamento della religione cattolica, propone per sabato 6 giugno, alle 17, una diretta Facebook live nella quale interverranno vari giovani ospiti (una suora, un capitano dei carabinieri e un avvocato) che, ai giovani connessi, presenteranno la loro esperienza di vita di credenti, legata a un attivo impegno sociale e lavorativo. Il tema scelto per tale festa on-line è “Splenda di vita il tuo futuro!”. “Vuole essere questo un particolare segno di vicinanza e di sostegno da parte della Chiesa alla scuola e a tutti quei ragazzi che, in una delle prove più importanti ed entusiasmanti della loro vita, si stanno ritrovando a dover riorganizzare il tutto e, comunque, a concludere un ciclo di studi che in un modo o nell’altro li porterà ad un inserimento nella vita adulta, segnata di scelte importanti per il proprio futuro”, scrive don Orazio Sciacca, direttore del Servizio diocesano per la Pastorale giovanile. Non mancherà il messaggio augurale del vescovo, mons. Antonino Raspanti, dei sacerdoti impegnati in questo servizio, della band e dell’equipe di Pastorale giovanile. A conclusione, una benedizione a tutti i giovani che affronteranno gli esami.