Coronavirus Covid-19: Alife-Caiazzo, un’app per prenotare l’accesso alla biblioteca diocesana

Posti ridotti per garantire il distanziamento fisico e un’app per avere la tessera e prenotarsi. La biblioteca della diocesi di Alife-Caiazzo “San Tommaso d’Aquino” lancia uno dei primi esperimenti in Italia. Cambiano anche gli orari di accesso. Con questo sistema sarà possibile avere in pochi click la tessera della biblioteca, scegliere il materiale di cui si ha bisogno, interagire con la struttura, ma soprattutto verificare la disponibilità di posti e prenotare il proprio, indicando anche quanto tempo si ha intenzione di restare a studiare lì. L’app è disponibile negli store digitali alla voce “Bibliodac”; è possibile scaricare sia la versione Android che la versione Ios. Al primo accesso bisognerà registrarsi, poi si potrà effettuare la prenotazione del posto. L’iniziativa consente alla biblioteca di svolgere regolarmente le proprie attività in totale sicurezza garantendo agli utenti la regolarità dei servizi, in tempo di misure di contenimento del contagio da Covid-19.