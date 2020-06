Coronavirus Covid-19: Madrid, il card. Osoro istituisce 5 gruppi per analizzare la società dopo la pandemia e offrire orientamenti

Raccogliendo l’invito del Papa di mettersi all’opera in questo tempo di pandemia, il cardinale arcivescovo di Madrid Carlos Osoro ha promosso cinque gruppi di lavoro settoriale al fine di analizzare la realtà che s’incontra a Madrid e offrire orientamenti alla Chiesa diocesana per affrontare le conseguenze del coronavirus. L’idea è che i gruppi, che terranno una serie di riunioni da adesso alla fine di giugno, possano offrire all’arcivescovo e al Consiglio episcopale “elementi utili di analisi della realtà che permettano il discernimento e la traduzione in priorità pastorali e proposte operative in tutte le aree”.

Il primo gruppo, che ha già tenuto vari incontri telematici, è dedicato all’attenzione delle urgenze e delle nuove necessità emergenti. Nella consapevolezza della centralità della persona il gruppo sta analizzando i bisogni reali (spirituali, economici, relazionali, emozionali…) e, con creatività, cerca “risposte efficaci e adeguate in modo che nessuno resti indietro”. Del gruppo, guidato dalla Caritas diocesana di Madrid, fanno parte rappresentanti di diverse organizzazioni ecclesiali, che tenteranno di unire gli sforzi con altre realtà della Chiesa ed esterne, come le amministrazioni pubbliche, secondo i principi di solidarietà e sussidiarietà.

Gli altri gruppi riguardano “lo studio e le prospettive” con professori universitari ed esperti che analizzeranno le conseguenze economiche, culturali, religiose e sociali post Covid-19; i mezzi di comunicazioni sociali, con giornalisti e professionisti della comunicazione che studieranno quale ruolo giocheranno i media nella società del futuro e la presenza della Chiesa in essi; cristiani e politici per approfondire quale sarà il ruolo della politica e della Chiesa nella società dopo la pandemia; il senato delle personalità, che potrà contare su esperti della scienza, della cultura, del diritto o dell’educazione impegnati ad affrontare le linee principali di questo cambiamento di epoca e di quale ruolo dovrebbe svolgere la Chiesa.