Coronavirus Covid-19: Caritas Pesaro, sospeso il Fondo Emergenza Lavoro per esaurimento delle somme disponibili

Il Fondo Emergenza Lavoro, nato con l’obiettivo di sostenere tutte quelle famiglie che, a causa dell’attuale emergenza, si trovano in difficoltà economica principalmente per situazioni di natura lavorativa, è sospeso. Lo annuncia la Caritas di Pesaro, che segnala come “dall’apertura del Fondo, lo scorso 20 maggio al 27 maggio 2020, abbiamo raccolto più di 200 domande in soli 7 giorni”. A causa di questa “numerosissima richiesta”, l’organismo pastorale diocesano riferisce: “Siamo costretti a sospendere l’erogazione degli aiuti per nuovi beneficiari che presenteranno domanda dopo il 27 maggio perché non abbiamo sufficiente copertura a garantire il sostegno per nuove richieste di aiuto”. Tutto ciò, nonostante le “preziose donazioni” ricevute da parte del Lions Club Pesaro Della Rovere e del Rotary Club Pesaro Rossini. “Il quadro allarmante che è emerso da questa prima settimana di erogazione del Fondo è che la richiesta dei cittadini è ben più elevata delle domande pervenute e che siamo riusciti a soddisfare, evidenziando il profondo stato di necessità che sta pervadendo il nostro territorio”.

La Caritas di Pesaro annuncia, inoltre, che finora è riuscita a “prendere in carico circa 100 domande e stiamo già procedendo all’erogazione dei contributi”. “Il nostro augurio è quello di trovare il maggior numero di partner che desiderano sostenere e contribuire al Fondo per poter rispondere alle domande già presenti e per poterne accogliere di nuove. Pensiamo alle donazioni di cittadini, ma anche di imprese, cooperative, associazioni, istituti bancari, enti pubblici: un contenitore aperto alle donazioni di tutto il territorio”.