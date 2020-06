Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Coronavirus, fase 2 nei Paesi europei. Libia: attacco a Tripoli, 5 vittime. New York, morto l’artista Christo

Stati Uniti: ancora tensioni per la morte dell’afroamericano George Floyd. Coprifuoco in 25 città

Altra notte di scontri e tensioni negli Stati Uniti: non cessano le proteste per la morte dell’afroamericano George Floyd per mano di un poliziotto. Una decina di Stati ha mobilitato la guardia nazionale; coprifuoco in 25 grandi città. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha prolungato di un’altra notte il coprifuoco a Minneapolis e St. Paul, da ieri alle 20 locali fino a questa mattina alle 6. Anche il sindaco di Atlanta, in Georgia, Keisha Lance Bottoms, ha esteso il coprifuoco nella città dalle 21 locali fino all’alba di oggi. Chiara de Blasio, la figlia 25enne del sindaco di New York, è stata arrestata sabato sera – si apprende – in una protesta a Manhattan per la morte di Floyd. Lo scrive il New York Post, citando le forze dell’ordine. La giovane sarebbe finita in manette dopo che la polizia ha dichiarato illegale un assembramento tra la 12ma strada e Broadway, dove erano scoppiati alcuni tafferugli ed erano state bruciate auto delle forze di sicurezza.

Turismo: ministro Di Maio oggi a colloquio con l’omologo greco. Poi tour in Germania, Slovenia e Atene

“La Grecia dà il benvenuto al mondo”. Questa è lo slogan del governo greco per introdurre le nuove condizioni seguendo le quali è possibile tornare a trascorrere le vacanze nella terra degli dei. Anche se la tensione con l’Italia resta alta dopo la notizia di cancelli chiusi alle regioni del nord del Belpaese. Per questa ragione oggi si svolgerà una telefonata tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l’omologo greco Nikos Dendias. Al centro del colloquio – si apprende da fonti della Farnesina – ci sarà proprio il tema delle restrizioni della Grecia alle regioni del nord Italia. Martedì 9 giugno, inoltre, Di Maio sarà in missione ad Atene dopo aver fatto tappa nei giorni precedenti in Germania e in Slovenia, sempre per affrontare il tema dei flussi turistici.

Coronavirus: la fase 2 nei Paesi europei. Maglie più larghe nel Regno Unito, in Francia e Russia

Uno sguardo sulla fase 2 in Europa. Solo dopo il ponte festivo di oggi i francesi procederanno ad aperture più audaci, ma già nel fine settimana molti parchi pubblici hanno tolto i sigilli e in molti hanno approfittato del bel tempo per mettere il naso fuori. Restano i “gesti barriera” come dicono oltralpe, distanza fisica, mascherina e gel idroalcolico a portata di mano. Da oggi nel Regno Unito si dà un ulteriore giro di manovella per ripristinare la normalità, malgrado il parere poco favorevole degli esperti, che stando ai numeri, parlano ancora di un indice di trasmissione del Covid troppo elevato. Anche gli anziani potranno tornare a uscire di casa. Al terzo giorno di de-confinamento la Scozia invece vede sereno all’orizzonte. Chiunque vada in Gran Bretagna deve osservare 2 settimane di quarantena. In Spagna, il premier Pedro Sanchez – riferisce l’Ansa – ha chiesto di prolungare lo stato d’emergenza fino al 21 giugno, estensione che sarà votata in parlamento mercoledì. In Russia il de-confinamento è diverso da regione a regione, a Mosca si può già uscire di casa per fare una passeggiata rispettando però turni precisi per evitare gli assembramenti. In una seconda fase si apriranno parchi e negozi e si consentirà di fare sport. Le misure di confinamento restano in vigore fin al 14 giugno.

Libia: attacco con missili su Tripoli, fonti governative parlano di cinque vittime tra i civili

Cinque civili sono rimasti uccisi e sette feriti in un attacco avvenuto ieri a colpi di razzi Grad contro Souq Al Tholatha e Al Mansoura, nel centro di Tripoli. Lo riferisce la pagina facebook dell’operazione “Vulcano di rabbia” del governo del premier Fayez al Sarraj che attribuisce l’attacco alle milizie del generale Khalifa Haftar. Secondo i media locali alcuni razzi sarebbero caduti anche sull’ex cimitero di guerra italiano. Secondo le stesse fonti gli scontri armati si sono succeduti per tutta la giornata anche su altri fronti di Tripoli, ad Al Ramla e nella zona del vecchio aeroporto internazionale, chiuso dal 2014.

Cultura: New York, morto l’artista Christo, autore di The Floating Piers, la grande installazione sul Lago d’Iseo

È morto a New York all’età di 84 anni Christo Vladimirov Yavachev, l’autore di The Floating Piers, la grande installazione sul Lago d’Iseo nel 2016. È quanto si legge in una nota pubblicata sul sito dello scultore bulgaro-newyorkese. “Christo e Jeanne-Cluade hanno sempre detto chiaramente che la loro arte sarebbe continuata dopo la loro morte. L’Arc de Triompe Wrapped (Project for Paris) resta in corsa per il 18 settembre-3 ottobre 2021”, si legge nella nota.