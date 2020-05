Coronavirus Covid-19: Frosinone, la Bottega equa apre un corner dedicato ai prodotti a km0 per aiutare l’economia locale

Aprire un reparto dedicato ai prodotti alimentati a chilometro zero in piena crisi economica per le conseguenze del coronavirus Covid-19. È l’idea che hanno avuto alla Bottega equa di Frosinone, negozio gestito dalla cooperativa Diaconia, ente gestore delle attività e servizi della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino. “È stato un pensiero comune all’interno del nostro gruppo di lavoro quello di porre al centro la tutela del territorio in un momento tanto complesso – spiegano al Sir dalla Bottega equa –. Ci siamo così mossi alla ricerca di piccole realtà locali che magari vivevano un momento di difficoltà. L’obiettivo è anche di aiutarci reciprocamente”. Farine, prodotti da forno, confetture, birre artigianali, un vino biodinamico prodotto da un’azienda che recupera vigneti: sono alcuni dei prodotti che fanno parte del nuovo corner all’interno della bottega di viale Mazzini 127, che vende anche online e in questo periodo ha introdotto la consegna a domicilio e box famiglia a km zero. “La risposta all’iniziativa è stata molto positiva, innanzitutto da parte dei produttori, che prontamente si sono attivati e ci hanno recapitato i prodotti, nonostante le difficoltà del momento”, osservano ancora dalla Bottega equa. “Anche i clienti stanno apprezzando. Non possiamo negare che questi prodotti abbiano un prezzo diverso rispetto a quelli più commerciali. È però una nostra scelta mantenere prezzi ragionevoli e accessibili, come una passata di pomodoro a 80 centesimi. Bisogna poi sottolineare che sono produzioni che tutelano la salute e promuovono determinati stili di vita”, concludono.