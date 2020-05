Infanzia: Gruppo Crc, “necessario procedere celermente alla nomina della nuova Autorità garante nazionale”

“Sollecitiamo la nomina della nuova Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, il cui ultimo mandato è scaduto lo scorso marzo e auspichiamo che venga dato assoluto rilievo alle caratteristiche di notoria indipendenza, indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età, come previsto dalla legge istitutiva”. È quanto si legge nella lettera fatta recapitare in queste ore ai presidenti di Camera e Senato dal Gruppo Crc (Gruppo di lavoro per la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza), network nato 20 anni fa e composto da 100 associazioni che da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro Paese, che evidenziano come tale raccomandazione sia stata anche fatta dal Comitato Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

“Il diffondersi della pandemia da Covid-19 in Italia – prosegue la lettera – non ha fatto che mettere ancor più in evidenza l’importanza del ruolo di presidio dei diritti umani che gli Istituti di garanzia, come l’Autorità garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sono chiamati a svolgere, specie rispetto alle fasce della popolazione più vulnerabili. Preoccupa in questo senso il rischio di un forte arretramento culturale, perché i bambini/e e i ragazzi/e non sono stati considerati come persone, ma via via come ‘figli’, ‘alunni’ o come possibili fonti di contagio, senza una visione d’insieme e quindi senza pianificare un’azione strategica per l’infanzia e l’adolescenza. Il ruolo dell’Autorità garante ha un preciso impegno rispetto alla diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti”.

Il Gruppo Crc pubblica ogni anno un Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Crc), che dedica un apposito spazio di approfondimento agli istituti di garanzia a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, formulando precise raccomandazioni in proposito.