Minacce a Sileri: Anelli (Fnomceo), “vicinanza al viceministro e condanna a violenza subdola e odiosa”

“Vorrei esprimere, a nome mio personale e di tutto il Comitato centrale Fnomceo, la nostra vicinanza al viceministro della Salute e collega Pierpaolo Sileri, oggetto di gravi minacce per aver rifiutato tentativi di corruzione. Siamo fieri che non abbia voluto cedere ad indebite pressioni, nel rispetto delle leggi e del codice di deontologia medica. È intollerabile che un medico, un viceministro debba temere per la sua incolumità e veder limitata la libertà personale e inficiata la serenità sua e della famiglia solo per aver voluto adempiere ai propri doveri. È una forma di violenza subdola e odiosa, che non è compiuta solo contro il medico, contro l’istituzione, ma contro il principio stesso di legalità che informa il nostro ordinamento e la nostra professione”.

Così il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli, si fa interprete e portavoce del sentire di tutto il Comitato centrale, che si riunirà questo pomeriggio per via telematica, nei confronti del viceministro della Salute, messo sotto scorta per le gravi minacce ricevute e da lui stesso denunciate.