Diocesi: Latina, domani videoconferenza con don Fabio Rosini sulla “Christus vivit”

“Christus vivit… e tu?”: è lo slogan che sta accompagnando, come una provocazione, un percorso promosso dall’Ufficio di pastorale giovanile e vocazionale della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno in tempo di quarantena per la pandemia e che domani, giovedì 28 maggio, alle 20.45 avrà un momento “speciale” attraverso un incontro con don Fabio Rosini. “Non potendo vivere in presenza l’annuale appuntamento della Festa dei Giovani, abbiamo pensato di ritrovarci insieme a tutti i giovani della diocesi in un incontro a carattere formativo e spirituale, che si inserisce nella rubrica formativa social che portiamo avanti da diverse settimane sull’esortazione apostolica post-sinodale – riferisce al Sir don Paolo Lucconi, direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale giovanile e vocazionale –. Nel mezzo di questa esperienza e in conformità alle tematiche trattate, abbiamo chiesto a don Fabio Rosini di donarci una riflessione sulla giovinezza della Chiesa e nella Chiesa”. Il sacerdote romano, attualmente direttore del Servizio diocesano per le vocazioni e ideatore del percorso sulle “Dieci Parole”, riprenderà con i giovani di Latina il tema della XXXV Giornata mondiale della gioventù e due capitoli della Christus vivit. “Giovane, dico a te, alzati! Maria, la ragazza di Nazareth – Giovani Santi” è infatti il titolo della serata. “Nella serietà della proposta, abbiamo ritenuto opportuno che ci fosse una previa iscrizione, pur essendo l’incontro del tutto gratuito”, conclude don Lucconi. Per partecipare inviare una mail a giovani@diocesi.latina.it oppure telefonare al 329-2397227.