Coronavirus Covid-19: Von der Leyen presenta Next Generation Eu. “Proteggere vite umane, riparare il mercato unico e costruire una ripresa duratura”

“Il coronavirus ha scosso l’Europa e il mondo fino in fondo, mettendo alla prova i sistemi sanitari e assistenziali, le nostre società ed economie e il nostro modo di vivere e lavorare insieme. Per proteggere vite umane, riparare il mercato unico e costruire una ripresa duratura e prospera, la Commissione europea propone di sfruttare tutto il potenziale del bilancio dell’Ue”. L’Europa “di prossima generazione”, di cui parla la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dinanzi agli eurodeputati, prevede una serie di iniziative, alcune già varate (fra cui il pacchetto dell’Eurogruppo, con Mes, Sure e Bei), altre riguardanti la Bce (750 miliardi di acquisto titoli), altre nuove come questo piano spiegato oggi, con poca enfasi e molta concretezza, all’Euroassemblea. I 750 miliardi del piano Next Generation Eu saranno dunque suddivisi in 500 a fondo perduto e 250 in prestiti a lunga scadenza. A ciò si aggiungeranno i fondi provenienti dal bilancio pluriennale (Qfp) dell’Unione. Il commissario Johannes Hahn, responsabile del bilancio dell’Ue, ha dichiarato: “Il nostro bilancio comune è al centro del piano di ripresa dell’Europa. La potenza di fuoco aggiuntiva di Next Generation Eu e il rafforzato Quadro finanziario pluriennale ci daranno il potere della solidarietà per sostenere gli Stati membri e l’economia. Insieme, l’Europa sorgerà più competitiva, resiliente e sovrana”.