Diocesi: Carpi, domani sera in cattedrale la Messa crismale. Nel fine settimana celebrazioni per la Pentecoste

Verrà celebrata nella serata di domani, giovedì 28 maggio, alle 21, nella cattedrale di Carpi, la Messa crismale presieduta dall’amministratore apostolico Erio Castellucci. “Solitamente – ricorda una nota della diocesi – questa Messa apre le celebrazioni del Triduo Pasquale ma quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile celebrarla nel giorno indicato dal calendario liturgico”. Alla celebrazione saranno presenti tutti i sacerdoti e i diaconi della diocesi per rinnovare le loro promesse e, nel corso della celebrazione, si consacreranno gli oli santi, che serviranno per i sacramenti del battesimo, della cresima, dell’ordine sacro e dell’unzione degli infermi. La diocesi informa che i posti a disposizione dei fedeli saranno poco più di 150.

Sempre in cattedrale, sabato 30, alle 21, il vicario generale, mons. Ermenegildo Manicardi, presiederà la veglia e la messa della vigilia di Pentecoste. La celebrazione sarà animata dalla Consulta diocesana per le aggregazioni laicali.

Domenica 31 maggio, invece, alle 11 nel duomo Santa Maria Maggiore a Mirandola, mons. Castellucci presiederà la messa per la solennità di Pentecoste.

Tutte e tre celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming a cura dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali tramite sul sito internet www.diocesicarpi.it, sul canale Youtube Diocesi di Carpi e sulla pagina Facebook Diocesi di Carpi.