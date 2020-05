Coronavirus Covid-19: America Latina e Caraibi, oltre 800mila casi. In Brasile ieri quasi 30mila contagi e oltre mille morti

Sfondata anche quota 800mila contagi. L’area dell’America Latina e dei Caraibi si conferma come una delle zone del mondo in cui il contagio di Covid-19 è in questo momento più attivo. Il numero, aggiornato alla fine della giornata di ieri, 26 maggio, e ricavato da una ricognizione del Sir sui dati ufficiali, è di 808.245 persone finora positive, con 43.518 morti.

Il contagio continua a dilagare in Brasile. Ieri i nuovi casi sono stati oltre 19mila e i morti oltre mille, per un totale di 394.507 positivi e 24.529 vittime. Circa seimila nuovi casi anche in Perù, dove i contagi totali sono 129.751 e le vittime 3.788. Seguono Cile (77.961 e 806), Messico (74.560 e 8.134), Colombia (23.003 e 776).

In un solo il giorno i poco affidabili dati ufficiali del Nicaragua hanno fotografato un raddoppio dei casi, che ora sarebbero 759, con 35 morti. La pandemia sale inesorabilmente anche ad Haiti (1.174 contagi e 33 vittime).