Coronavirus Covid-19: Policlinico Gemelli, visita di Zingaretti e D’Amato per ringraziare il personale sanitario impegnato nella cura dei pazienti

Il Policlinico universitario A. Gemelli Irccs ha ricevuto questa mattina la visita del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, accompagnato dall’assessore alla Sanità e integrazione socio-sanitaria, Alessio D’Amato, che hanno voluto ringraziare medici, infermieri e personale sanitario impegnati nell’emergenza sanitaria contro Covid-19. Ad accoglierli il presidente della Fondazione, Giovanni Raimondi, il direttore generale Marco Elefanti e il direttore sanitario Andrea Cambieri. Presente alla visita una nutrita rappresentanza dell’Unità di crisi Covid -19 del Gemelli, che tutti i giorni si è riunita nell’Aula Brasca del Policlinico dall’inizio dell’emergenza. Una delegazione guidata da D’Amato ha poi svolto una visita al Columbus Covid 2 Hospital.

Nei reparti del Gemelli e del Columbus Covid 2 Hospital, dal 16 marzo scorso, sono stati accolti 2.314 pazienti positivi o sospetti tali, cui vanno aggiunti circa 110 in percorso febbre ma senza positività accertata. 260 i pazienti trattati presso la struttura alberghiera diventata centro per accoglienza e cura a distanza dei pazienti affetti da Covid -19 (Hotel Marriot). Di tutti questi pazienti, sono 430 circa quelli trattati in terapia intensiva.

Nel corso dell’emergenza, presso il Columbus Covid 2 Hospital e il Gemelli sono stati dedicati ai pazienti Covid in totale circa 400 posti letto. Presso il Columbus Covid 2 Hospital si è potuto disporre di 59 posti letto di terapia intensiva e 82 posti letto singoli; a questi si sono aggiunti 161 posti letto per pazienti Covid in fase di guarigione presso la struttura alberghiera destinata. Nel corso dell’emergenza, informa il Gemelli, sono stati eseguiti 47.500. Per quanto riguarda il personale sanitario, durante l’emergenza sanitaria sono state assunte 170 persone dedicate; in particolare, 91 infermieri, 44 medici, 35 personale supporto (oss e ausiliari). In generale nei mesi di marzo e aprile sono stati complessivamente impegnati nella gestione dell’emergenza Covid 19 circa 1.250 persone.