Oratori: “Giovani in cammino”, nuovo progetto tra Regione Lombardia e Regione ecclesiastica

“Quest’anno la collaborazione con gli oratori si fa in tre: ‘Giovani in cammino’ è un progetto multilivello per l’orientamento giovanile. Si tratta infatti di un grande contenitore che include la realizzazione di 150 azioni divise per aree tematiche dedicate alla prevenzione del disagio con ‘Giovani insieme’, allo sport ‘Giovani in campo’ e al percorso scolastico e lavorativo ‘Giovani in formazione’”: lo ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore a Sport e giovani di Regione Lombardia, a proposito dell’approvazione, ieri Giunta regionale, del protocollo con la Regione ecclesiastica Lombardia per la realizzazione di un progetto di “orientamento e disseminazione” rivolto ai giovani under30. Stanziati per il progetto 900mila euro: 600mila a carico di Regione Lombardia e 300 a carico di Regione ecclesiastica Lombardia. “Siamo ormai in dirittura di arrivo per la prima legge regionale lombarda sui giovani – ha continuato Cambiaghi –. Il progetto diventerà non solo un percorso che arricchirà gli under30 di competenze e capacità spendibili anche nel mondo del lavoro, ma anche uno spazio di partecipazione che permetterà di esprimere con forza i valori della nostra comunità”.

Monsignor Maurizio Gervasoni, vescovo delegato per la Pastorale giovanile della Regione ecclesiastica, a sua volta ha commentato: “Regione Ecclesiastica Lombardia intende avviare una collaborazione stabile con le realtà del territorio e con le famiglie, per favorire azioni di coscientizzazione e di responsabilità sociale in stile di laicità e di dialogo con tutti, a partire dalla condivisione delle condizioni reali di vita e dallo stimolo dell’impegno di servizio per il bene comune”. “Le analisi sociali, infatti, ci parlano da tempo dell’esigenza di innalzare l’alleanza educativa per poter accompagnare in modo significativo il percorso di crescita delle nuove generazioni. La coltivazione delle risorse emotive, cognitive, sociali, creative, spirituali delle ragazze e dei ragazzi hanno bisogno di un territorio ricco di contesti educativi, capaci di fare rete tra loro e gli oratori, per la loro capillarità, sono un attore fondamentale per rispondere attivamente a questa domanda di comunità territoriali educanti”. In Lombardia sono presenti il 40% degli oratori italiani: 2.307 su quasi 6mila in Italia con oltre 3.211 parrocchie diffuse nelle 10 diocesi lombarde. Mediamente ogni oratorio lombardo è frequentato da 180 bambini e ragazzi, per un totale di oltre 400mila giovani fino a 30 anni.