Diocesi: Avezzano, la chiesa di San Francesco eretta in santuario “Madonna del Silenzio”

La chiesa di San Francesco di Avezzano è stata eretta in santuario diocesano “Madonna del Silenzio”. Lo ha decretato il vescovo Pietro Santoro la cui decisione è stata assunta lo scorso 13 maggio, memoria dell’apparizione della Madonna a Fatima, come ricorda oggi una nota diffusa oggi dalla diocesi.

“Nella Marsica, il culto della Beata Vergine Maria – ha scritto il vescovo nel decreto di erezione – ha sempre assunto caratteri belli e variegati tanto da segnare, attraverso i luoghi di culto edificati in suo onore, i confini e il cuore di questa terra”. E richiamando le parole di Papa Francesco con cui, in un’omelia, presentava all’attenzione del popolo cristiano e dei pastori una particolare dimensione di bellezza e un nuovo titolo con cui invocarla – la “Vergine del Silenzio” -, mons. Santoro ha spiegato che la decisione è stata assunta “volendo rispondere al desiderio di Papa Francesco di ‘trovare un posto, una chiesa, dove si possa dare culto pubblico alla Madonna del Silenzio’”.

Il rettore del santuario, padre Emiliano Antenucci, è stato invitato dal vescovo a redigere per l’approvazione lo Statuto del santuario diocesano “Madonna del Silenzio in San Francesco”. Mons. Santoro ha anche disposto che si collochi nella chiesa l’Icona della Madonna del Silenzio per la venerazione del popolo di Dio.