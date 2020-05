Diocesi: Caltanissetta, il 30 maggio la veglia di Pentecoste in cattedrale con il vescovo Russotto

Si svolgerà sabato 30 maggio la veglia di Pentecoste nella cattedrale di Caltanissetta e in tutti i comuni della diocesi. Come è ormai tradizione della Chiesa nissena, in questi ultimi si celebrerà solo una veglia nella chiesa madre del paese, alle 19. Secondo il decreto del vescovo sugli eventi e celebrazioni in tempo di Coronavirus dell’11 maggio scorso, quest’anno la celebrazione potrà essere “anche trasmessa in diretta streaming per coloro che non potranno accedere ai luoghi di culto a causa del limitato numero stabilito”. A Caltanissetta la veglia sarà presieduta dal vescovo, mons. Mario Russotto, alle 19. A causa delle limitazioni dovute al distanziamento sociale, alla celebrazione in cattedrale potranno partecipare “tutti i sacerdoti, i diaconi (e aspiranti), i seminaristi, i religiosi, i direttori e i responsabili degli Uffici pastorali diocesani, il direttivo della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, un rappresentante per parrocchia, due per ogni aggregazione e due suore per ogni Istituto”. La celebrazione della veglia in cattedrale sarà trasmessa in diretta streaming sui social diocesani.